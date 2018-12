90 ans de Tintin : l'anniversaire d'un reporter plein d'aventures

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Désormais propriété du groupe Gallimard depuis septembre 212, Casterman aura donc fort à faire pour dignement célébrer, houppette au vent, l’intrépide Tintin. « Tintin, c’est un souvenir amusant : quand j’étais à l’école, et que je passais dans la classe supérieure, mon père m’offrait un Tintin. Vous voyez ce que ça représentait : c’était pour moi très important », nous expliquait Antoine Gallimard , toujours ému en évoquant le personnage.Lorsque Hergé crée Tintin le 10 janvier 1929, il n’imagine sans doute pas que son reporter fera découvrir le monde à quatre générations de lecteurs. Voyageur intrépide aussi curieux que généreux, il a parcouru le globe terrestre de l’Écosse au Pérou en passant par le Tibet.Il a aussi marché sur la lune dès 1953, seize ans avant Neil Armstrong. Flanqué de son chien Milou, Tintin est entouré d’amis hauts en couleur comme le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les détectives Dupond et Dupont et la cantatrice Bianca Castafiore — autant de figures inoubliables qui ont rejoint le Panthéon des grands personnages de la fiction.Le mélange unique de suspense et d’humour que proposent ses albums continue à séduire les enfants autant que les adultes. Vendues à 250 millions d’exemplaires, traduites en 120 langues, adaptées au cinéma par Steven Spielberg, les Aventures de Tintin continuent de connaître un succès exceptionnel, particulièrement en Chine.De grandes expositions, des livres par centaines et de nombreux documentaires ne cessent d’être consacrés à Tintin et à son créateur. À Paris, le Centre Pompidou et le Grand Palais l’ont déjà accueilli. Et à Louvain-la-Neuve en Belgique, c’est un musée entier qui lui est dédié. 90 ans après sa création, Tintin n’a certainement pas fini de faire le tour du monde !Les éditions Casterman sont évidemment heureuses de souhaiter un très joyeux anniversaire « à celui qui reste aujourd’hui encore la vedette incontestée de leur catalogue ».