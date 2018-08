90 ans : Osamu Tezuka en “riz” encore

Comme chaque année, le village d’Inakadate, situé dans la préfecture d’Aomori, transforme ses rizières en œuvres d’art. Et pour coller à l’actualité, c’est l’anniversaire du mangaka Osamu Tezuka que les habitants ont choisi de commémorer. Le 90e précisément : l'auteur était né le 3 novembre 1928 et mourut le 9 février 1989.







Un travail de dentellière a été présenté, découlant de l’usage de diverses variétés de riz, plantées au mois de juin, pour aboutir à ce tableau. On y retrouve les principaux personnages qu’a créés Tezuka : de gauche à droite, on peut voir Astro Boy, Le roi Léo, Black Jack et Princesse Saphir.

Les rizières sont ouvertes au public durant les mois de juillet et août, mais les couleurs commencent à s’estomper peu après la mi-août.









Et l’on pourra même retrouver les photos et réalisations des années précédentes à cette adresse.