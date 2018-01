À Angoulême, Cosey fait Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres

Lauréat du Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2017, l'auteur de bande dessinée suisse Cosey, Bernard Cosendey de son vrai nom, a droit à une autre décoration au cours de l'édition 2018 du FIBD. La ministre de la Culture Françoise Nyssen, en déplacement en Charente à l'occasion du Festival, lui a en effet remis la médaille de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Cosey avec son Grand Prix, en 2017 (Selbymay, CC BY-SA 4.0)





Rappelons que l'Ordre des Arts et des Lettres, créé en 1957, est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apporté au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Un an après son sacre au Festival d'Angoulême, l'auteur Cosey a reçu la distinction à la préfecture d'Angoulême.



Né le 14 juin 1950 en Suisse, Cosey entame sa carrière à la fin des années 1960 auprès de son compatriote Derib, auteur de la série Yakari. Figurant parmi les lauréats d’un concours organisé par le journal Spirou, il signe en 1969 une couverture pour l’hebdomadaire. Dessinant par la suite pour différents journaux, il crée en 1975 dans les pages de Tintin un personnage auquel il va se lier durablement : Jonathan. Ni vraiment héros ni franchement anti-héros, Jonathan incarne dès son apparition une bande dessinée nouvelle, où l'aventure, tout en restant tournée vers les voyages lointains, est aussi volontiers introspective.



Tout en revenant de temps à autre à Jonathan, héros au long cours dont la dernière aventure, Celle qui fut, est parue en 2013 (Le Lombard), Cosey publie par ailleurs les deux volumes du Voyage en Italie, qui inaugurent en 1988 la collection Aire Libre (Dupuis), où l’auteur réalise également Orchidea, Saïgon-Hanoï, Joyeux noël, May !, Zeke raconte des histoires et Une maison de Frank L. Wright. Il publie par ailleurs les deux volumes d’À la recherche de Peter Pan et Zélie Nord – Sud (Le Lombard), ainsi que Le Bouddha d’Azur (Dupuis).



En octobre 2017, Cosey a publié Calypso chez Futuropolis.