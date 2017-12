Abeilles et hommes : des milliers d'années de bonnes et belles relations

Les abeilles domestiques fascinent pour les produits et les services qu’elles fournissent. Les changements de l’environnement et du climat, les parasites et les maladies, sont autant de facteurs qui mettent en péril la survie de ces merveilleux insectes. La prise de conscience de leur rôle de sentinelles de l’environnement est déterminante pour leur avenir, mais aussi pour le nôtre.

Saviez-vous que les vagues de mortalité d’abeilles sont courantes dans l’histoire ? Les historiens ont recensé plusieurs vagues de très fortes mortalité d’abeilles dès 950 en Irlande, mais aussi en 992 et en 1443. La plus importante vague de disparition de colonies date toutefois de 1869.

On constata cette année-là, et ce dans le monde entier, des effondrements aussi importants que ces dernières années.



Saviez-vous que l’on peut parler aux abeilles ? Pour prouver que les travaux sur la communication des abeilles de Karl von Frisch (Nobel 1973) disaient juste, une équipe de chercheurs a mis au point dans les années 1990 une mini-abeille-robot qui envoyait aux abeilles des signaux gustatifs, chimiques et vibratoires.



Grâce à ce robot, les chercheurs ont réussi à valider de nombreuses intuitions de von Frisch en faisant aller des abeilles suiveuses là où ils le désiraient !



Saviez-vous que les abeilles vivaient déjà à l’ère du Crétacé ? En 2006, un zoologiste du nom de George Poinar Jr. a découvert une abeille prisonnière d’un morceau d’ambre vieux de 100 millions d’années. Cette abeille, baptisée Melittosphex burmensis, est l’espèce la plus ancienne que nous connaissons.



Elle mesure 3 millimètres de long et ses caractéristiques anatomiques sont semblables à celles des guêpes carnivores, mais aussi à celles des abeilles butineuses. Cette découverte tend à expliquer l’expansion rapide des plantes à fleurs à cette époque dans l’histoire de la Terre.

Jean Solé a débuté au journal Pilote en 1970. En 1975, il participe au n° 1 du mensuel Fluide Glacial créé par Gotlib et dans lequel il est toujours actif aujourd’hui. Passionné de musique et grand collectionneur, il est notamment connu pour la série Superdupont et ses nombreuses illustrations de couvertures pour divers magazines.



Yves Le Conte est directeur de recherche à l’INRA à l’Unité de Recherche Abeilles et Environnement. Ses recherches portent sur le parasite Varroa et sur les systèmes de communication des abeilles. Apiculteur amateur depuis l’âge de 11 ans, il est l’un des plus importants spécialistes des abeilles au monde.



