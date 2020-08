Act-Age : la publication du manga suspendue après l’arrestation de son créateur

La maison d’édition japonaise Shueisha, qui publie la série Act-Age depuis 2018 a annoncé la fin de la commercialisation des tomes du manga, suite à l’arrestation de son scénariste, Tatsuya Matsuki, soupçonné d’attouchements sur mineures. Une décision que rejoint son éditeur français Ki-oon ainsi que son éditeur américain VIZ Media.



Ki-oon : "un véritable déchirement"

Le 10 août dernier, soit deux jours après l’interpellation de Tatsuya Matsuki au Japon, les éditions Shueisha et VIZ Media ont annoncé la suspension de la série Act-Age dans une déclaration commune. Cette décision concerne à la fois les futurs épisodes de la saga, qui auraient dû voir le jour dans le magazine de prépublication Weekly Shonen Jump, mais également les 12 tomes déjà publiés, qui seront donc retirés de la vente.Les versions numériques de la série seront également supprimées de MANGA Plus, l’application de la maison japonaise.Dans un communiqué, publié ce 19 août 2020, la maison française Ki-oon qui a déjà édité les deux premiers tomes d’Act-Age (trad. Fédoua Lamodière) a également signalé l’arrêt « immédiat » de la parution française de la série.« Le tome 3, initialement prévu pour le 27 août, ainsi que les tomes suivants ne paraîtront donc pas cheznous » peut-on lire dans le document. « Au-delà du débat sur la séparation entre l’œuvre et l’auteur, il ne nous semble pas légitime de poursuivre une série dont la co-autrice [Shiro Usazaki, Ndlr] elle-même souhaite se désolidariser et arrêter l’exploitation », a précisé la maison, qui qualifie ce choix d’« extrêmement douloureux ».Et de reprendre : « Act-Age est un manga dans lequel nous croyions énormément et dans lequel toute l’équipe de Ki-oon s’était investie avec passion. Et avec raison : les critiques ont salué une série originale, atypique et enthousiasmante dont le démarrage commercial s’est révélé, lui aussi, très réussi. »Pour rappel, la série suit l’histoire de Kei Yonagi, une lycéenne qui vit seule avec ses deux jeunes frère et sœur et qui rêve de devenir actrice.« Sur le plan éditorial, c’est pour nous un véritable déchirement de devoir renoncer à une œuvre qui avait encore tant de moments brillants à proposer. Act-Age laissera un grand vide dans notre catalogue : c’est un immense gâchis pour les lecteurs et une frustration terrible pour l’éditeur » a repris la maison. Avant de pointer « un très gros coup dur financier dans une année déjà compliquée pour tout le monde ».Véritable succès, le manga devait également faire l’objet d’une adaptation théâtrale, supervisée par l’agence japonaise Horipro. Initialement prévu pour 2022, le projet a également été annulé, a annoncé la société sur son site.