Adieu piscine et maillots de bain : le numéro estival de Marvel tombe à l'eau

Pas de héros en maillot cet été. Le numéro Summer Special, qui était censé rendre hommage à l'ère des Swimsuit Special des années 1990, au mois de juillet 2019, vient d'être annulé par le rédactur en chef de Marvel Comics.





Illustration de Ron Lim prévue pour le numéro Special Summer



Ce sont quarante pages de repos estival qui viennent de disparaître. Les différents super-héros n'auront pas le droit de bronzer ou de faire une partie de beach-volley sur la plage cette année. Le numéro Summer Special aurait proposé une série de pin-ups dessinée par différents artistes afin de célébrer le retour de l'été et exhiber les tenues de plage de nos héros favoris.



La raison de cette annulation n'a pas été clairement dévoilée. Cependant, il serait possible que les éditeurs Marvel se soient rendu compte des potentielles réactions que pourrait engendrer un tel numéro. Pour rappel, les années 1990 avaient renvoyé une image estivale et corporelle déraisonnée, que ce soit pour les corps masculins ou féminins. Un petit exemple avec ces couvertures de la série Amazing Heroes, publiée entre 1981 et 1992.



La gente féminine était d'ailleurs représentée avec des maillots de bain plus que révélateurs, ce qui reflétait l'une des nombreuses facettes de l'hypersexualisation des héroïnes de l'époque. Pourtant, la première couverture de l'artiste Ron Lim semblait allait à contre-courant de cette tendance, avec une ambiance plutôt familiale, voire bon enfant.



Une autre possibilité concernant le choix d'annulation de ce numéro Summer Special serait un faible taux de précommande de la part des fans de Marvel. Peu probable cependant, puisque les éditeurs de la Maison des Idées s'étaient mis d'accord sur un prix raisonnable de 4.99 $ (4.50 €).