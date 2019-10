Adrénaline, fille de Vercingétorix, invitée du 38e album d'Asterix

< >

Effervescence et chamboulements en perspective ! La fille du célèbre chef gaulois Vercingétorix, traquée par les Romains, trouve refuge dans le village des irréductibles Gaulois, seul endroit dans la Gaule occupée à pouvoir assurer sa protection. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence de cette ado pas comme les autres va provoquer quelques bouleversements intergénérationnels...La petite Adrénaline, fille du célèbre chef gaulois sera donc l’invitée star de cette nouvelle publication. Une adolescente au milieu des Irréductibles, cela ne s’était pas vu depuis un bail. Pour l’accompagner, deux autres camarades de jeu, Blinix et Selfix — qui ne sont autres que les enfants du forgeron Cétautomatix et du poissonnier Ordralfabétix.Et évidemment, les deux garçons sont entrés en révolte contre le système — en l’occurrence, ils accusent la potion magique de rendre obèse. Oups…Le tome sera publié en différentes éditions — la classique, à 9,99 € tirée à 2 millions d’exemplaires, puis une version luxe à 11.000 exemplaires. Une troisième en artbook intégrera 5 ex-libris, dont 2 signés, avec un premier tirage à 1100 exemplaires.Traduit en 15 langues, depuis l’italien en passant par le néerlandais, cette aventure promet un hiver à pas piquer des vers…