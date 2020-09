Agatha Christie : Ils étaient 10 arrivent en bande dessinée

< >

En 1939, quand Agatha Christie écrit Ten Little Niggers devenu And then there were none aux USA, dès 1940, elle ne sait pas encore qu’elle va marquer à jamais l’histoire de la littérature. Désormais, le polar devient également bande dessinée…Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire — une star d’Hollywood, un milliardaire américain, ou l’Amirauté britannique qui s’y livrerait à des expériences ultrasecrètes ?Aussi, sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent volontiers : le médecin, le play-boy, la jeune prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décorations, la vieille fille grincheuse, le sémillant capitaine, le majordome et sa femme, et M. Davis qui ne s’appelle pas Davis... Qu’ont-ils donc en commun ? À l’arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même sort…Son roman deviendra le plus vendu de sa carrière, une intrigue intemporelle et formidable qui ménage le suspens jusqu’aux dernières lignes. 80 ans après sa parution en français, est présentée une adaptation fidèle et complète de ce drame en 10 actes.Rappelons que la version roman, dans une traduction revisée par Gérard de Chergé, est sortie ce 26 août, au Masque. Et ActuaLitté vous propose les premières pages de l'adaptation en bulles.Agatha Christie, scénario Pascal Davoz, dessin Callixte — Hercule Poirot ; Ils étaient 10 — Paquet — 9782888909705 – 18 €