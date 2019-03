Aix-en-Provence : deux mois autour de la bande dessinée

• Andy Warhol - Typex (Pays-Bas) • Un matin avec Mlle Latarte - Caroline Sury (France) • Americana - Hugues Micol (France) • Facéties - Éric Lambé (Belgique) • Haircut Footaball Club - Collectif international • Les aventures de Till l'Espiègle - Gaëtan Dorémus – Philippe Lechermeier (France) • Sous-bocks Collection - Laurent Lolmède (France) • Exposition - Stéphane De Groef (Belgique) • Bonbon super - Saïd Sassine (France



La première exposition, autour d'Andy Warhol, débutera le 6 avril, à la Cité du livre.



Un programme de rendez-vous qui s’étend sur un calendrier de deux mois autour de propositions imaginées avec les auteurs invités.La programmation est pensée en complète concertation avec les auteurs. Autour d’un plateau d’expositions, toutes des créations originales, s’articule un calendrier de rendez-vous et de temps forts qui a lieu sur la durée du Festival et dont les artistes sont aussi les programmateurs.Autres moments originaux, les rendez-vous et temps forts du Festival : ils reposent sur des envies lancées par les artistes invités. Ils prennent la forme de performances en direct ou de grands rendez-vous insolites, mêlant plateaux d’auteurs et grand public.Neuf expositions inédites seront proposées – à découvrir dans le document en fin d’article