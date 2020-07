Alien et Predator affronteront bientôt les super-héros Marvel

C’est une page qui se tourne pour Alien et Predator, deux franchises de science-fiction emblématiques. Détenues par Dark Horse depuis plus de 30 ans, elles seront désormais exploitées par le géant Marvel. À cela s’ajoute naturellement la licence Alien vs. Predator, qui mêle les deux univers.





Après la licence de comics Buffy contre les vampires, c’est au tour de deux icônes de la science-fiction de quitter Dark Horse. Pour rappel, l’éditeur américain publiait les comics des univers Alien et Predator depuis 1979 et 1987, respectivement.



Marvel Comics a en effet annoncé qu’elle venait d’acquérir les licences. Cette nouvelle fait évidemment suite au rachat de la 21st Century Fox par Disney, propriétaire de Marvel, l’éditeur de comics et de son studio de développement de films.



« Les héritages incroyables de ces deux franchises nous offrent certaines productions les plus convaincantes et les plus enthousiasmantes de toute la science-fiction », a déclaré Jake Thomas, éditeur de Marvel. « C’est un plaisir et plus encore un honneur de pouvoir ajouter notre pierre à l’édifice, et continuer de donner vie à ces univers mythiques avec de toutes nouvelles histoires. »



Pour le moment, peu d’informations ont été données sur les productions à venir. Si aucun projet cinématographique n’a été abordé, les premiers comics Alien et Predator devraient, eux, sortir en 2021. « Ils exploreront des lieux restés jusqu’alors inconnus des univers », affirme le communiqué publié par Marvel.



Pour faire patienter les amateurs de comics, Marvel a tout de même accompagné l’annonce de deux visuels, signés par David Finch (Ultimatum, Aphrodite IX). L’un d’entre eux montre Predator tenant le casque d’Iron Man : de quoi laisser imaginer un futur cross-over entre les deux personnages... Et bien d'autres, vu les licences possédées par Disney, comme Alien qui rendrait visite à Han Solo sur le Faucon...







« Alien et Predator sont les deux personnages les plus emblématiques de tous les temps, et je les adore pour cela », a souligné Finch. « J’ai eu la chance de les découvrir enfant. J’ai vu tous les films dans lesquels ils ont été, et j’ai hâte de les voir faire des ravages dans l’univers Marvel. J’ai pris beaucoup de plaisir à les dessiner. »



De son côté, Dark Horse a tenu à saluer la Fox pour avoir pu gérer ces mondes incroyables pendant de nombreuses années. Et de rappeler que la maison garde tout de même les licences de The Witcher, Stranger Things et Avatar, le dernier maître de l’air, entre autres.

DARK HORSE: au coeur de plusieurs accusations

de harcèlement sexuel