Altered Carbon : le livre, la série, et maintenant la bande dessinée

Détail de la couverture de Download Blues, par Ferran Sellares

Altered Carbon : Download Blues sera disponible au mois de mai aux États-Unis, en versions imprimée et numérique, et le titre se paie le luxe de convoquer Richard Morgan, l'auteur du livre Altered Carbon, pour ce récit.« Lorsque vous allez chez Dynamite pour faire entrer votre bien-aimé anti-héros dans le monde de l'art séquentiel, vous savez que vous ne serez pas mal traité. Après tout, ce sont les gars qui ont publié The Boys sans sourciller. Pas de compromis, pas de coups bas », se réjouit l'auteur britannique. « Je ne pouvais pas espérer un éditeur plus enthousiaste et plus déterminé pour les débuts de Takeshi Kovacs dans la bande dessinée. »Pour finaliser l'écriture, Morgan a demandé à son collègue Rik Hoskin de lui prêter main-forte, tandis que Ferran Sellares se charge des dessins de Download Blues. Il s'agit de la première histoire inédite de la saga Altered Carbon depuis Furies déchaînées, troisième tome de la saga Takeshi Kovacs (traduit par Cédric Perdereau chez Bragelonne en 2005).Il ne s'agit toutefois pas de la première bande dessinée de Richard Morgan, qui a déjà signé des scénarii pour des comics Black Widow, chez Marvel.Dynamite a donc pris les rênes de la publication en comics, et, malgré le logo Netflix sur la couverture, on remarquera que le géant du streaming ne s'est pas offert cette suite en bande dessinée, malgré son amour déclaré pour le medium via The Hollywood Reporter