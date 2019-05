Angoulême fait monter la bande dessinée et la mode sur le podium

L’exposition s’articulera autour de trois grands axes : le dessin, geste commun aux créateurs de mode et aux auteurs de BD ; La rencontre entre l’univers de la bande dessinée et celui de la mode ; La bande dessinée raconte la mode ; L’uniforme et le look ; Les paper dolls ; Et enfin « plus près du corps ».Elle réunira près de 200 pièces, provenant de la collection du musée de la bande dessinée, mais aussi de prêts issus de collections publiques ou privées (musées, maisons de couture, galeries, collectionneurs et artistes). L'exposition sera essentiellement composée de planches et dessins originaux.Les visiteurs pourront également apprécier la présence d’une vaste collection de vêtements et accessoires de mode, parfums, et archives imprimées. Le musée proposera aussi des pièces exceptionnelles dont cinq planches originales de la bande dessinée la Vilaine Lulu signées par Yves Saint Laurent ou encore la robe relookée de Bécassine par la styliste Sonia Rykel.Parmi les auteurs et autrices représentés, Claire Bretécher, John Buscema, Caza, Chantal de Spiegeleer, Floc’h, Edgar P. Jacobs, Milo Manara, Gladys Parker, Claude Renard, Terreur Graphique ou encore Yuichi Yokoyama.L’exposition projettera par ailleurs plusieurs films, notamment deux documentaires de Loïc Prigent : Les dessins d’Yves Saint-Laurent et Les dessins de Christian Dior.Sur un sujet inédit, cette exposition célèbrera l'apport unique de la bande dessinée dans le domaine artistique que représente la mode.