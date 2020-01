Angoulême : la Cité de la BD a dépassé les 200.000 visites en 2019

La Cité de la BD d'Angoulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

+ 9 % de fréquentation au musée (hors festival), avec 36.509 reposant notamment sur une augmentation du nombre de visiteurs de moins de 18 ans (+116 %, entrée gratuite) et sur une augmentation des visiteurs payants et des abonnés (+ 45 %) pour près 70.000 visiteurs pour l’ensemble des expositions en 2019.

La Cité totalise, pour 2019 et sur les trois sites ouverts au public (Vaisseau Moebius, Chais et Maison des auteurs lors des journées portes ouvertes), 205.721 visiteurs. Soit + 6 % par rapport à 2018 avec 193.309 visiteurs, annonce la structure.Valorisation du patrimoine, portée nationale et internationale, collaboration avec les auteurs : la Cité de la BD insiste sur les nouvelles pistes mises en œuvre pour élargir les publics – un objectif voulu comme central au cours de cette année 2019. « [U]ne offre renforcée pour les enfants, des partenariats en développement à travers des projets construits avec les Maisons des solidarités et les Centres socio-culturels et sportifs de Charente [...] ont débouché sur une sensibilisation des publics éloignés de la culture aux activités de l’établissement », note ce dernier.Outre les projets mis en œuvre sur le territoire charentais (La Belle Saison d’Alfred, avec la Ville d’Angoulême et le GrandAngoulême, et « Mode et Bande Dessinée », en lien avec l’association Cap en Ville), des partenariats internationaux avec la Chine, le Congo, l’Espagne, le Mexique, le Québec, la Serbie, la Slovénie et la Tunisie ont été signés.En ce début d'année 2020, dédiée à la bande dessinée en France, suivant le choix du ministère de la Culture, la Cité de la BD a annoncé la création d'une Fondation Cité du Neuvième Art , pour soutenir financièrement le secteur de la bande dessinée.