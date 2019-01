Apocalypse et troubles familiaux : nouveau thriller de Umbrella Academy

En 1989, le même jour, quarante-trois bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, adopte sept de ces enfants et crée The Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Les enfants devenus adolescents, la famille se désagrège et l'équipe est dispersée. Les six membres toujours en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à l'occasion de la mort de Hargreeves. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya et Numéro Cinq travaillent ensemble pour résoudre le mystère qui entoure la mort de leur père. La famille désunie se sépare cependant de nouveau, incapable de gérer des personnalités et des pouvoirs trop différents, sans même parler de l'apocalypse qui menace...



Via Via Comicsbeat

Umbrella Academy est avant tout une bande dessinée écrite par Gerard Way et dessinée par Gabriel Bá, publiée sous forme de comic books par Dark Horse Comics en 2007 et primée en 2008 par le prix américain Eisner. Les albums ont été publiés en France chez Delcourt dès 2009, traduits par Jérôme Wicky.Synopsis :La série est produite par Universal Cable Productions pour Netflix. Le showrunner Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) assure la production exécutive en collaboration avec Jeff F. King (Hand of God) de Bluegrass Television, ainsi que Mike Richardson et Keith Goldberg de Dark Horse Entertainment. Gerard Way et Gabriel Bá en assurent la coproduction.La série met en vedette Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton et Mary J. Blige.