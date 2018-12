Apple produira les nouveaux épisodes de Snoopy et des Peanuts

pinguino k - CC BY 2.0

Les bandes dessinées Peanuts ont été publiées pour la première fois en 1950. En seulement 60 ans, Snoopy et l’ensemble des personnages de Charles M. Schulz sont devenus des icônes incontournables de la pop-culture et des programmes télévisés des vacances.Jusqu'à l'annonce de cet accord, les contenus vidéo disponibles sur la plateforme iTunes étaient produits par des tiers et n'étaient accessibles qu'un par un et non sous forme d'abonnement.Dans le cadre de cet accord, DHX, copropriétaire du monde de Peanuts avec Sony Music Entertainment et la famille Schulz, créera un contenu pour Apple. Le groupe canadien va également créer des programmes éducatifs incluant les Peanuts autour du thème de la conquête spatiale. Cependant, cette arrivée sur la plateforme du streaming de la part du groupe californien est très tardive par rapport à ses concurrents.Amazon a déjà connu son succès en investissant dans les programmes pour enfants ces dernières années, avec quelques gagnants des Emmy Awards à son palmarès. HBO, quant à lui, a passé un contrat d'une durée de cinq ans avec la célèbre série pour enfants "Bonjour Sésame" en 2015, offrant ainsi à la franchise de nouveaux épisodes, mais également 150 épisodes archivés.Source via CNN