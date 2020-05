Apprenez à dessiner un vrai Totoro avec le Studio Ghibli

Créé en 1988 par Hayao Miyazaki pour le film culte Mon voisin Totoro, cet esprit de la forêt incarné par un animal hors norme, sorte de croisement entre un chat et un panda, est l’un des personnages les plus populaires sortis de l’usine à rêves Ghibli. Dans une vidéo publiée récemment, Toshio Suzuki, producteur en chef du studio d’animation japonais, vous explique comment le dessiner, en un tournemain.



Ces dernières semaines, les initiatives du Studio Ghibli ont plus que fleuri. Après avoir publié des arrière-plans gratuits tirés de ses films pour animer vos vidéoconférences et proposé des visites virtuelles de son musée situé dans la banlieue de Tokyo, le studio d’animation japonais a présenté un tutoriel rapide qui explique comment dessiner un Totoro en une minute seulement.Le tutoriel est assuré par Toshio Suzuki. Ancien président du Studio Ghibli, il est aussi un de ces producteurs les plus importants. On lui doit notamment de nombreux films de Hayao Miyazaki tels que Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant ainsi que Mon voisin Totoro.Initialement publiée sur Youtube en japonais afin de divertir les enfants pendant le confinement, la vidéo a depuis été traduite en français par l’agence France Presse.