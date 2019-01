Après Love in vain, Mezzo et Dupont sur les traces de Robert Johnson

Dupont et Mezzo, en 2015 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le 16 août 1938 à Greenwood, dans l'État du Mississippi, celui qui avait conclu un pacte avec le diable à la croisée des chemins a trouvé la mort, à l'âge de 27 ans. Robert Johnson, un des plus grands bluesmen que l'Amérique ait connu, laissait derrière lui une œuvre musicale courte, mais fulgurante.En 2014, Jean-Michel Dupont et Mezzo se sont emparés de l'histoire de Johnson, mystérieuse et mythique, pour en faire Love in vain, une bande dessinée très remarquée . « À l’automne 2017, ils ont accepté de parcourir quelques-uns des lieux clés de l’odyssée de Robert Johnson, au cœur du delta du Mississippi, sous le regard complice de Nicolas Finet. C’est la chronique de leur aventure américaine, ponctuée de rencontres musicales avec d’authentiques bluesmen du Deep South (R.L. Boyce, Watermelon Slim, Ben Payton, Lucious Spiller…), que tient Mississippi Ramblin' », annonce la page Ulule du projet documentaire.Le documentaire sera ainsi fin janvier prochain à l’affiche de la 9e édition du Clarksdale Film Festival, dans le Mississippi, sur les lieux même où a été tourné une partie du film. Il sera également présenté au prochain FIFA (Festival International du Film d’Art - Montréal, mars 2019).Il est possible de se procurer quelques DVD sur la page Ulule du projet : les fonds récoltés serviront à assurer la promotion, la distribution et la diffusion du film dans les mois à venir.Un film documentaire de Nicolas Finet, réalisé avec le précieux concours de Pascal « Mezzo » Mesenburg, Jean-Michel Dupont, Pierre-Emmanuel Delétrée (prises de vues), Laurent Cappoen (son), Stanley Duplan (montage), Valentine Hébert & Olivier Martin (habillage), Boris Mauny (mixage), Julien Bisshop (étalonnage) et Jennifer Meunier (sous-titres).Mississippi Ramblin' est une coproduction N2 The Emerging Side / Glénat / Grand Braquet / Nicolas Finet / Yves Bougon.