Aquaman vient barboter chez France 4, avec des Lego

À l'occasion de la sortie du long-métrage « Aquaman », le 19 décembre prochain, retrouvez « La Ligue des Héros » avec Maya, Étienne, Marilou et Arthur, les experts en DC Comics de France 4. Ils vous invitent à découvrir en inédit les aventures d’Aquaman en version Lego.



















Aquaman, membre de la Ligue des Justiciers, gouverne le royaume d'Atlantis. Accompagné de sa bien-aimée, la reine Mera, et de son demi-frère, Orm, rien ne semble pouvoir mettre en danger le bonheur du royaume.Mais lorsque, sur la demande de ses amis super-héros, Aquaman doit quitter l'océan pour rejoindre sur la terre ferme Batman, Superman, Wonder Woman et la recrue Green Lantern, il découvre qu'il n'est qu'un poisson hors de l'eau et un roi sans couronne ! Le long-métrage sera à retrouver le 15 décembre , à 10h15 (78 minutes - réalisation Matt Peters).