Arles BD, première librairie exclusivement consacrée à la BD de la ville

Mais il ne se lance pas à l’aveugle, Julian Frédéric avait déjà fait ses armes aux rayons BD d’une grande librairie de Nancy. Alliant ainsi travail et passion, il espère à terme devenir une référence en la matière pour la ville d’Arles et ses environs en ouvrant la première librairie de la ville à être exclusivement consacré à la BD. « Beaucoup d’Arlésiens amateurs de bandes dessinées vont se fournir à Nîmes ou Avignon, alors j’espère faire de ce lieu un nouveau repère pour eux » explique-t-il à Arles Info .



Pour le choix de ses titres, il compte s’adapter à ses clients. Au fil du temps et des retours, en apprenant à connaître son public, il souhaite se montrer à l’écoute et ouvert aux discussions. « Les lecteurs y trouveront toutes les nouveautés et, petit à petit, j’enrichirai les rayons en fonction de ce qu’ils attendent. Ils m’orienteront vers leurs goûts, et moi je leur conseillerai mes coups de cœur » poursuit-il.

Le libraire a d’ores et déjà annoncé son partenariat avec le festival musical des Suds « pour une rencontre entre la musique et le dessin » qui se déroule au mois de juillet ainsi que le festival Arelate, journée romaine d’Arles au mois d’août « parce que la BD et l’antiquité font bon ménage ».