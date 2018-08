Ascension sociale : de lycéenne à capitaine d'un vaisseau spatial pirate...

Paye ton cursus scolaire : Marika Kato, jeune lycéenne le jour, devient capitaine pirate dans les étoiles la nuit. De quoi avoir des journées bien remplies. Kaze proposera Bodacious Space Pirates dans un coffret DVD/Blu-ray à compter du 5 septembre : 627 minutes de délire dans l’espace.







La série en intégralité, produite par le studio Satelight, à qui l’on doit Arujuna, La Disparition de Yuki Nagato, Macross Frontier ou encore Fairy Tail, voilà qui devrait mettre du beurre dans les épinards de la rentrée.

Depuis la guerre d’indépendance, la paix règne dans la petite constellation de la Baleine. Cette petite colonie doit son émancipation de l’Empire galactique à une lutte sans merci et son gouvernement a réussi à maintenir la tranquillité grâce à l’aide des pirates de l’espace.

Cent ans plus tard, la jeune et insouciante Marika Kato, serveuse dans un café, est bien loin de toutes les préoccupations territoriales de la galaxie. Mais sa vie va être chamboulée lorsqu’elle découvre l’identité de son père, qui n’était autre que le célèbre Gonzaemon Kato, capitaine du, encore plus célèbre, vaisseau pirate Bentenmaru.

En tant que descendante directe du capitaine, elle n’a d’autre choix que de reprendre le commandement du vaisseau orphelin ! Pas facile quand on a à ses trousses les renseignements, la police, l’armée et la mafia de l’espace !

Le coffret contient également un livret de 120 pages inédit.









DVD – 3700091031897 – 59,95 €

Blu-ray – 3700091031903 – 69,95 €