Astérix, héros d'une pièce commémorative de 2 € exceptionnelle

Chaque année, la Monnaie de Paris émet 2 pièces de 2 € commémoratives mettant à l’honneur des évènements historiques, des hommes ou des femmes ayant marqué leur époque, ou encore des œuvres caritatives. À l’occasion des 60 ans d’Astérix, l’institution monétaire est heureuse de mettre à l’honneur ce personnage emblématique sur ces pièces de monnaie commémoratives de 2 €.









Pour la première fois de l’histoire, un personnage de bande dessinée apparaît sur une pièce de monnaie : un symbole fort pour l’œuvre incontournable du célèbre duo René Goscinny & Albert Uderzo. Cet irréductible gaulois, qui depuis sa création, enchante et partage ses plus belles aventures avec toutes les générations et pas seulement en France.



En 2015, des pièces spéciales avaient été émises – de 10 € et 50 € la première présentant Astérix et Jolitorax, cousin britannique d’Obélix dans Astérix chez les Bretons. La seconde reprenait la scène de banquet de Astérix et Cléopâtre. Un moyen d’exprimer les valeurs républicaines assurait alors la Monnaie de Paris.

L’anniversaire d’un personnage de BD mythique



Cette bande dessinée a été créée le 29 octobre 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. Au fil des albums, la série met en scène les aventures des habitants du célèbre petit village d’Armorique constitué d’irréductibles Gaulois.



Après 36 aventures au succès mondial, le héros principal, le gaulois préféré des Français fête déjà ses 60 ans ! L’année sera jalonnée d’événements et sera conclue par le lancement d’un nouvel album.

Une édition limitée à Toutatis ?



Pour la première fois depuis l’introduction des 2 € commémoratives (en 2007), ces pièces seront réalisées uniquement dans des qualités dites « numismatiques », en version Belle Epreuve et Brillant Universel.



La fille de Vercingétorix, prochaine aventure d'Astérix



Les amoureux du personnage gaulois pourront compléter leur collection de bandes dessinées par une pièce exceptionnelle et rare puisqu’elle est frappée à seulement à 310 000 exemplaires, le plus faible tirage jamais émis pour une 2 € commémorative française.



A cette occasion, la 2 € BU (Brillant Universel) sera présentée dans un blister carte décliné en 3 illustrations.