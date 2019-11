Au Japon, la suppression du site Manga-Mura provoque une baisse du piratage

ActuaLitte - CC BY SA 2.0 ActuaLitte - CC BY SA 2.0

Ce vide laissé est en partie dû, nous apprend TorrentFreak , à l’autodissolution de Manga-Mura, un site créé en 2016 spécialisé dans l’accès illégal de mangas. C’est que le site avait de quoi trembler, puisqu'il était l'une des premières cibles du gouvernement, aux côtés de deux autres, AniTube ! et MioMio.Cette forte influence de Manga-Mura a récemment été attestée par un rapport publié en septembre dernier par la Motion Picture Association. Ce dernier le classe en effet parmi les 624 sites les plus utilisés sur les 2600 répertoriés, enregistrant plus 100.000 visites par mois.Le rapport, qui se concentre sur une période s’étalant de juillet 2017 à juillet 2019, montre à quel point la plateforme a eu un impact considérable sur les consultations de sites de piratage proposant la lecture en ligne.En effet, depuis les débuts de Manga-Mura jusqu’à sa dissolution, on observe d’importants changements au niveau des courbes retraçant le nombre de visiteurs sur ce secteur. Tandis que l'activité de lecture illégale de contenus en ligne plafonnait en 2017 à moins de 20 millions de visites, une forte ascension s’est opérée dès septembre 2017 jusqu’à atteindre un pic en avril 2018 de 140 millions de visites.De fait, la chute vertigineuse qui s'est opérée entre avril et mai 2018, soit au moment de l’autodissolution de Manga-Mura, ne fait qu’entériner l’hégémonie exercée par le site auprès des internautes, et au grand dam des éditeurs.Mais l'accalmie ne semble que de courte durée. Le rapport relève en effet une légère remontée de visiteurs à partir de juillet 2019, qui s'expliquerait par la mise en ligne d'un site reproduisant les contenus de Manga-Mura...