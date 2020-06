Au Japon, les éditeurs de manga ont enfin leur loi antipiratage

illustration : Myriams-Fotos CC 0

Des années de rédaction auront été nécessaires pour aboutir, ce 5 juin, à l’adoption de nouveaux textes pour la protection du droit d’auteur. Le téléchargement de mangas, de magazines et de textes universitaires, sans licence spécifique, est désormais interdit. Le modèle choisi est celui appliqué aux autres industries culturelles.Les deux ans de prison maximum s’accompagnent d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 millions de yens (16.160 €).La nouvelle législation entrera en vigueur au 1er janvier avec quelques exceptions cependant. Ne seront ainsi pas poursuivis ceux qui téléchargent de brèves parties d’une publication (quelques pages d’un manga ou d’un livre). Les débats sur ce que représente cette courte infraction autorisée ne manqueront pas.De même, les captures d’écran ne feront pas l’objet de plainte — pas plus que les téléchargements accidentels d’œuvres protégées.D’autres mesures portent sur les sites qui effectuent des référencements de liens, sans héberger directement de contenu. Appelés plateformes de leech, ils seraient 200 à opérer en toute impunité sur le territoire japonais. Mais au 1er octobre prochain, leurs propriétaires seront passibles de peines plus lourdes que celles pour le téléchargement.En effet, on parle cette fois de 5 ans d’emprisonnement et d'une amende maximale de 5 millions de yens (40.400 €).Ces derniers mois, le système législatif avait été mis à rude épreuve pour que ces textes aboutissent. En travaillant à une extension du périmètre de la loi sur le droit d’auteur, l’Archipel avait franchi une ligne rouge . En effet, les propositions que contient le projet de loi vont loin : même la copie privée d’images pourrait relever de l’infraction, avec une peine de prison possible.Le compromis entre répression et bon sens semble avoir été trouvé.via Torrent Freak