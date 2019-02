Autocensure : DC Comics ne fera pas de Jésus un super-héros

Sun-Man & Jésus-Christ Sun-Man & Jésus-Christ

And there it is. Second Coming in cancelled. Absolutely shameful. I feel awful for @Manruss. I don't know what's going on over at DC, but someone has to get this shit under control. pic.twitter.com/k828SoUTmi — Ryan Higgins (@RyanHigginsRyan) 13 février 2019

« Et voilà. Second Coming annulé. Absolument honteux. Je me sens mal pour @Manruss [compte de l'auteur, NdR]. Je ne sais pas ce qui se passe chez DC, mais quelqu'un doit maîtriser cette merde. »

Une publication chez un autre éditeur

Tout d'abord annoncé avec le reste des nouveaux titres de Vertigo en juin 2018, Second Coming a attiré l'attention des activistes chrétiens et de FOX News dans les semaines qui ont précédé la publication de son premier numéro, prévue pour mars 2019.Une pétition, jugeant le comics « scandaleux et blasphématoire », a déjà réuni 100 000 signatures pour l'annulation pure et simple de l'œuvre. Ils ont contesté l'idée selon laquelle Dieu enverrait Jésus en tant que super-héros sur Terre et qu'Il lui donnerait des « devoirs » pour devenir un meilleur Messie.Les éditeurs de Vertigo ont reçu aujourd'hui un courrier électronique indiquant que les commandes pour les deux premiers numéros de la série avaient été annulées et que le titre ne serait pas publié, après une décision visiblement prise dans les hautes sphères, chez DC/Warner.L'éditeur de bandes dessinées Ryan Higgins a alerté les fans de cette annulation sur son compte Twitter :En effet, en décembre 2018, DC Comics a déjà dû annuler un autre de ses titres, Border Town, à cause des allégations d'agression sexuelle à l'encontre de l'auteur Eric M. Esquivel.



L'auteur et le dessinateur de Second Coming, Mark Russell et Richard Pace, ont pris la défense de DC. Ils affirment tous deux avoir réclamé les droits sur le projet et qu'ils envisageaient toujours de le publier. Ils vont cependant se tourner vers un autre éditeur, où ils recevront, espèrent-ils, moins de critiques haineuses :



The: DC/Vertigo’s cancellation of the orders for Second Coming, just so you know, DC did not do anything untoward to me. I asked for the rights back and they gracefully agreed. They’ve been a pleasure to work with and it will still be released, albeit with a different publisher. — Mark Russell (@Manruss) February 13, 2019



« L'annulation des commandes de DC/Vertigo pour Second Coming ne m'a pas blessé. J'ai demandé à récupérer les droits et ils ont gracieusement accepté. Travailler avec eux a été un plaisir et il sera toujours publié, mais chez un éditeur différent », a indiqué Russell sur Twitter.



So Mark and I requested the rights back and DC is being very kind and generous about this.



Stay tuned for further announcements about the series https://t.co/EnXM3C1vH2 — Richard Pace @ECCC & C2E2 03/19 (@rpace) February 13, 2019



« Donc, Mark et moi avons demandé de pouvoir récupérer les droits et DC s'est montré très compréhensif et ouvert sur ce sujet. Restez connectés pour d'autres annonces concernant la série »

Rappelons que Russell a déjà écrit des oeuvres satiriques autour de la religion chrétienne comme God is Disappointed In You et Apocrypha Now. Le synopsis officiel du premier numéro de Second Coming s'inscrit d'ailleurs dans cette lignée provocatrice :



« Soyez témoin du retour de Jésus-Christ, envoyé lors d'une très sainte mission commandée par Dieu, pour apprendre à devenir le véritable messie de l'humanité et colocataire du sauveur préféré du monde : le super-héros tout-puissant Sun-Man, le dernier fils de Krispex ! Mais lorsque le Christ reviendra sur Terre, il sera choqué de découvrir ce qu'il est advenu de son évangile — et il veut maintenant mettre les choses au clair. »