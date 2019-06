Aux origines d'Harley Quinn : une mini série en trois épisodes

La semaine dernière, DC Comics avait déjà annoncé qu’ Harley Quinn et Poison Ivy seraient réunies pour une minisérie de six numéros. Heroes in Crisis sera écrite par Jody Houser et dessinée par Adriana Melo, elle sortira début septembre.Harleen de Stjepan Šejić (Aquaman : Underworld, Suicide Squad, Sunstone) sera disponible en tirage limité produit par le Black Label de DC à partir du 24 septembre. Bien qu’il ne s’agisse que d’une série de trois numéros, chacun d’entre eux sera édité en gros caractères, afin de mettre en valeur les dessins de Šejić.Le prequel dévoile la réelle identité d’Harley Quinn, le Dr Harleen Quinzel, puis sa rencontre avec le Joker, avant sa métamorphose... L’histoire va mettre en place la dynamique de cet iconique duo. Les lecteurs auront le loisir d’en apprendre un peu plus sur Quinn.Au départ, le Dr Harleen Quinzel est une psychiatre qui exerce dans l’asile d’Arkham. Elle tente de guérir les maux psychologiques de Gotham. Elle a même mis au point un remède pour ce qu’elle croit être l’origine de l’activité criminelle de la ville.Bien qu’elle soit une brillante scientifique, Gotham, une des villes les plus corrompues du monde, dresse les établissements de justice pénale et de santé mentale contre elle. Et la poussera, malgré sa bonne nature, dans les bras du Joker interné dans l’asile où elle travaille : le Dr Quinzel devient alors la célèbre Harley Quinn.