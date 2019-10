Aux origines de la bande dessinée : et si tout avait débuté à Genève ?

Rodolphe Töpffer, Les Amours de Mr Vieux-Bois, Genève, v. 1827, BGE, Collection Suzannet. Photo Bibliothèque de Genève / Stéphane Pecorini.

Rodolphe Töpffer, un Trésor de la Bibliothèque de Genève

La bande dessinée ici et maintenant



< >



L’affiche BD, une spécialité genevoise

Au moment où Genève se profile comme l’un des épicentres mondiaux de la BD, la Bibliothèque en profite pour explorer le dynamisme de cette pratique en compagnie de grand-e-s bédéistes contemporain-e-s – Zep, Mandryka, Exem ou Adrienne Barman – sans oublier la talentueuse relève formée par les étudiant-e-s en illustration de la HEAD — Genève. Trois expositions, une table ronde, un colloque, complétés par un vaste programme de médiation, permettront au public de découvrir la vitalité du neuvième art dans la cité de Calvin.La bande dessinée est-elle genevoise ? C’est l’axe que prend la programmation autour de ces trois rendez-vous donnés.À l’occasion de la remise des prix Töpffer 2019, le Canton de Genève, la Haute école d’art et de design(HEAD) et la Ville de Genève s’associent pour offrir une série de manifestations inédites autour de la bande dessinée.La Bibliothèque de Genève se joint à ces festivités en consacrant son nouveau rendez-vous des « Trésors de la Bibliothèque » à Rodolphe Töpffer (1799-1846) dont elle conserve toutes les éditions publiées de son vivant. Bien avant Tintin, Astérix et Obélix, ou Titeuf, les protagonistes des « histoires en estampes » du 19e siècle — considérées aujourd’hui comme les prémices de la bande dessinée — s’appelaient M. Vieux-Bois, M. Jabot ou M. Crépin. Dessinées par Töpffer, ces œuvres facétieuses étaient admirées bien au-delà des frontières genevoises.Goethe lui-même appréciait l’esprit et le trait du dessinateur genevois ! La riche production de l’auteur oscille en permanence entre grave et léger, avec cette pointe satirique, reconnaissable entre toutes, qui est sa marque de fabrique.Après l’histoire, place à l’actualité avec la création contemporaine et la nouvelle génération de bédéistes genevois-es. La Bibliothèque s’associe à la HEAD — Genève pour rendre hommage à Nikita Mandryka, le père du « Concombre masqué », Grand prix Rodolphe Töpffer 2019.Fruit d’une carte blanche offerte aux étudiant-e-s de la HEAD et à Mandryka, une exposition en deux temps est à découvrir à la HEAD (« Mandryka : Cosmic Stories ») et au premier étage de la Bibliothèque dans le Couloir des coups d’œil, transformé pour l’occasion en couloir du cactus blockhaus, habitat du concombre (« Mandryka : dans la bibliothèque du Concombre »).Depuis cinquante ans à Genève, les dessinateurs et dessinatrices de BD portent leur talent narratif vers le graphisme et spécifiquement vers l’affiche. La Bibliothèque de Genève, qui abrite l’une des plus importantes collections d’affiches de Suisse, ne pouvait manquer cette occasion.Elle organise ainsi le jeudi 21 novembre un colloque national ouvert au public où plusieurs dessinateurs et dessinatrices — Exem, Adrienne Barman, Pierre Wazem et Mirjana Farkas — et deux spécialistes de l’illustration — Ariel Herbez et Bettina Richter — se pencheront sur cette tradition genevoise. Ariel Herbez donnera également une conférence sur la « Pérennité de l’affiche BD genevoise » le 5 décembre, dans le cadre des jeudis midi de l’affiche.