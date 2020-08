Avant l'adaptation Netflix, la série Sweet Tooth de retour

< >

Sweet Tooth, l'original

L'auteur canadien Jeff Lemire et la maison d'édition DC Comics se réjouissent d'une prolongation à l'univers de Sweet Tooth, pour laquelle le duo d'origine reste en place. Les six numéros de cette mini-série seront publiés sur le Black Label de la maison d'édition américaine, à partir du 3 novembre prochain.Sweet Tooth: The Return, selon l'éditeur, « n'est pas une redite de la série originale, mais plutôt une réinvention de la mythologie derrière Sweet Tooth, en prenant des éléments de la série originale pour évoquer quelque chose de familier, mais totalement nouveau ». Que les amateurs de la série se rassurent, on reste dans une ambiance post-apocalyptique très bizarre...Les bandes dessinées de la série originale ont été traduites en français chez Urban Comics par Benjamin Rivière et sont publiées à l'origine par Vertigo, filiale de DC Comics.Rappelons que le réalisateur et scénariste américain Jim Mickle devrait prendre la tête d'une série adaptée des comics Sweet Tooth , produite par Robert Downey Jr. et Susan Downey, mais aussi Warner Bros TV. Aucune date de diffusion n'est pour l'instant annoncée par Netflix...