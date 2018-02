Avant Mutafukaz le film, redécouvrez le court-métrage “Operation Blackhead”

Mutafukaz, le film, c'est pour bientôt : le 23 mai 2018, il sera possible de découvrir sur grand écran les aventures d'Angelino et de Vinz à Dark Meat City. L'adaptation de la bande dessinée Mutafukaz de Run est un projet de longue date, et c'est même un court-métrage d'animation qui a lancé cette grande aventure, en 2002. Le projet se nomme alors « Operation Blackhead »...

Il y a quinze ans déjà, Dark Meat City s'animait avec un projet ambitieux et un peu fou mené par Run, qui mettait son talent au service de différentes marques à l'époque. En 2002, le court-métrage Operation Blackhead est sélectionné pour le Sundance Film Festival de Salt Lake City et motive un peu plus l'auteur à se lancer à corps perdu dans sa création.

Operation Blackhead pose les bases de la future série de bandes dessinées, avec un dynamisme indéniable. C'est quelques années plus tard, en 2006, que le premier tome de Mutafukaz voit le jour, chez Ankama... La série s'est étoffée, et à même accueilli un spin-off, Puta Madre, réalisé avec Neyef. Depuis 2008, Run dirige le Label 619, toujours chez Ankama.

Le film Mutafukaz sera en salles à partir du 23 mai 2018. Cette production franco-japonaise est réalisée par Shoujirou Nishimi et Guillaume Renard, qui n'est autre que Run lui-même. Au casting voix, on retrouve Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane.