Avec Blackhawk, Steven Spielberg fera ses premiers pas chez DC

Ready Player One n’a même pas un mois dans les salles françaises, que Warner Bros annonce déjà une nouvelle collaboration avec Steven Spielberg, et pas des moindres. Le réalisateur fera son entrée dans le monde des blockbusters DC Comics en produisant l'adaptation sur grand écran des aventures d'un héros méconnu, Blackhawk.



(Gage Skidmore, CC, BY SA 2.0)





La nouvelle est tombée hier, annoncée par Toby Emmerich, président du Warner Bros Picture Group. Steven Spielberg, pour ses premiers pas dans le DC Universe et son premier film de super héros, produira l’adaptation de Blackhawk avec son studio Amblin Entertainment. Pour cela, il retrouvera David Koepp au scénario avec qui il avait déjà travaillé pour Jurassic Park et le quatrième volet de la saga Indiana Jones.

La série de comics Blackhawk a été publiée dès 1941 par Quality Comics avant de rejoindre DC Comics en 1956. L’escadron Blackhawk a été créé par Chuck Cuidera, Bob Powell et le célèbre Will Eisner. Ils y retracent les missions d’une petite équipe de huit pilotes d’élite de la Seconde Guerre mondiale menée par un leader aussi charismatique qu’énigmatique, Blackhawk. Ensemble ils luttent contre les nazis et les forces de l'Axe.

The Hollywood Reporter fait part de la réaction de Toby Emmerich à l'annonce de cette nouvelle collaboration : « Nous somme si fiers d’être le studio derrière le dernier succès de Steven Spielberg, et nous somme très enthousiaste à l’idée de travailler à nouveau avec lui pour ce film d’action-aventure. Nous avons hâte de voir quelles nouvelles voies il va ouvrir en présentant Blackhawk aux publics des salles de cinéma du monde entier. »



Pour le moment, difficile de savoir si Spielberg se contentera de produire ou s’il sera en mesure de réaliser le long-métrage. À l’heure actuelle, le réalisateur a déjà deux gros projets sur le feu, avec le cinquième opus d’Indiana Jones dont le tournage est déjà annoncé pour 2019 ainsi que son remake de West Side Story.