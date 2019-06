Avec Bots, plonger dans les entrailles de la création d'une planche BD

< >

Le Grand Botsournement

L’origine du Bot par C0ur‾B







GUER-MECA-NICA, par pica‾soo@bigmail.com







Prise d’huile sur l’herbe, par M@n‾é





Le cri du bot par Mun‾ch574 - La jeune Bot à la clé USB, par Ver‾meer.tech





Le portrait d’Add-1 Black et Decker par Klim‾t - Le Fils du Bot par M@g‾ri2te

Et le must : La Joke‾ond, par Vinc‾i







Le tout se conclut dans une sorte de casse, vision légèrement apocalyptique, de réparation pour robots, à l'intérieur d'une zone de jeux incitant à fabriquer son propre robot. Dans l’ambiance de la Halle Freyssinet, l’ensemble fonctionne à merveille.



Depuis avril 2016, les deux compères ont façonné ce monde de robots, chargés de faire la guerre à la place des Hommes. Et les machines de fer savent parfaitement comment mener les combats. Sauf que l’association de deux d’entre eux, le mécanicien Rip-R et War hol, un guerrier, provoque quelques problèmes. Le second tome, arrivé en janvier 2018, poursuivait leurs périples, cette fois avec un bambin dans les pattes, au sein d’un pénitencier farouchement surveillé…La série n'a pas exceptionnellement marché — moins de 3000 exemplaires pour les deux volumes — mais le travail réalisé pour l’exposition est tout bonnement spectaculaire.Une première phase montre l’élaboration d’une planche de BD, partant du scénario, pour évoluer vers le storyboard, ces premiers coups de crayons, puis le crayonné à proprement parler, l’encrage, la mise en couleurs. Le tout est accompagné de détails simples sur la manière d’aborder chaque séquence pour aboutir à une planche définitive.Le tout est marqué par des Levels — le vocabulaire du jeu vidéo est plutôt bien adapté — marquant les enjeux pour chaque processus : d’abord une histoire, ensuite une répartition dans l’espace, puis le travail du détail, avant de passer à l’encre qui va fixer le dessin. On achève avec les couleurs, et BIM, le Bots de fin, où les textes sont intégrés dans les bulles.S’ensuit une biographie des auteurs, accompagnée de fanarts, quatre dessins inspirés de ce que les deux auteurs ont pu concevoir.Mais l’amateur d’art sera plus épaté encore, en poursuivant sa visite : les auteurs ont détourné, habilement, plusieurs grandes toiles de la peinture classique, pour aboutir à des rendus particulièrement drôles et réussis. Des travaux avec une connotation Bots, qui transforme les oeuvres avec un accent robotisé et technophile – de même que le nom des créateurs a été gentiment revu et corrigé.