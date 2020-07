Avec les cocktails Gotham, bientôt la quille pour Batman ?

Le livre Batman : The Official Gotham City Cocktail sera le must-have des soirées branchées de la rentrée — entre deux apparitions du Joker. Publié par Insight Editions, pour 25 $, les recettes s’appuient sur les héros, les méchants et les lieux de Gotham.Alcoolisées ou non, elles marient avec goût les plaisirs, inspirées de Poison Ivy, Batman ou encore du commissaire Gordon.Gare aux mélanges…