Aventuriers stellaires et chômeurs : un détournement génial de comics

Les Grands Détournements ont toujours quelque chose de plaisant, pour ce qu’ils désacralisent à tout crin. Une fine équipe de joyeux farfelus s’est ainsi lancée dans un projet de détournement, avec pour objet des comics américains libres de droit. Paul Lamploix & les 4 Huberts : chômeurs du futur est leur première œuvre.





« Pour ce premier “Grand détournement” de l’histoire de la bande dessinée, nous avons remis au goût du jour les aventures de “Tom Corbett and the Space Cadets” et transformé ces aventuriers stellaires en une équipe de précaires du futur sillonnant l’univers à la recherche d’un job », nous explique Yann Girard, l’un des participants.

Et au menu de cette grande saga d’anticipation cosmopolitique : hubérisation, chômage galactique, traque au néo-assistanat, management intersidéral...



« Nous avons lancé pendant l’été une campagne de crowfunding visant à financer l’album : on se dirige vers les 500 préventes », poursuit l’intéressé.

En soit, le seul synopsis vaut son pesant de cacahuètes : nous sommes en 2087 et les robots ont pris la place de tous les travailleurs. Le taux de chômage est ainsi de 99 % à travers l’empire. Les réformes de flexisécurité s’étendent, et rares sont les planètes à encore proposer un emploi.

Paul Lamploix et les chômeurs du futur vont ainsi se mobiliser pour trouver un emploi, traqués par les troupes du Dr Chomax. Le moindre faux pas les ferait radier de la galaxie, et alors perdre leurs allocs.

C’est ici, allez voir, c’est drôle comme il faut... et tellement réaliste.