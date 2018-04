Avis aux "tintinophiles" : une édition alternée de l'Île Noire mise en vente

Il existe seulement trois exemplaires de l’édition dite « alternée » de l’album de Tintin, L’Île Noire, datant de 1943. Le premier avait été vendu l’année dernière par la plateforme de vente d’objets expertisés en Europe, Catawiki.fr. Cette dernière réitère, et annonce la mise aux enchères d’un second exemplaire. Une bonne nouvelle pour les « tintinophiles » qui avaient raté la première.







« Cet album est similaire à celui proposé en septembre dernier sur notre plateforme de vente en ligne, à la différence qu’il n’a pas été découpé, et qu’il affiche des annotations à la main d’Hergé lui-même ! Ce deuxième exemplaire est un spécimen extraordinaire et d’une extrême rareté, dans un excellent état. Je n’attends plus que le propriétaire du troisième et dernier album connu de cette édition dite "alternée" nous contacte ! » s’enthousiasme Louis Girard, expert BD chez Catawiki.

Au début des années 40, Hergé avait demandé à son éditeur d’imprimer dix albums de L'Île Noire pour les envoyer à des journalistes étrangers. Ainsi, il décide de les relier et de les mettre sous couverture. Ces albums sont connus comme les « éditions alternées » puisqu’il s’agit de feuilles reliées, deux pages blanches se trouvant entre deux pages imprimées, l’impression n’étant faite que d’un côté de la feuille. Des dix, il n’en reste plus que trois, puisque la plupart ont été détruits pour servir à la reproduction dans différents périodiques.

L’exemplaire vendu cette année a servi aux studios Hergé pour la nouvelle version redessinée de 1966. Hergé y a corrigé les textes, annotés quasiment chaque page, au crayon rouge ou au crayon à papier. De même pour son secrétaire, Baudoin Van den Branden, qui a aussi proposé des modifications de cadrage ou de texte à effectuer. En marge des cases, on retrouve deux à trois esquisses d’Hergé.

L’album, en bon état, est estimé entre 60.000 et 77.000 €. La vente se clôture dimanche 29 avril, vers 20h.