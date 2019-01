Bakemonogatari, l'urban fantasy “moderne, épurée et cinglante”

Tourments chimériques

Un duo hors-norme

Koyomi était un lycéen banal jusqu’à sa rencontre avec une vampire légendaire qui, en le mordant, lui transmet les mêmes pouvoirs qu’elle. Un jour, il rattrape Hitagi alors qu’elle chute dans les escaliers. Quelle n’est pas sa surprise quand il découvre son étrange secret : elle ne pèse pratiquement rien ! Très vite, Koyomi réalise qu’une entité chimérique a pris possession de sa camarade. Il va alors tout mettre en œuvre pour lui venir en aide !Découvrez les destins d’adolescents tourmentés autant par les troubles dus à leur âge que par des esprits malveillants, appelés chimères, et rencontrés au gré des évènements qui secouent leurs vies plus ou moins normales. Car, tous cachent un secret qui les hante. Scènes d’action, combats et exorcismes rythment ce manga où réalité et paranormal se mêlent constamment.Bakemonogatari est formé à partir des mots japonais bakemono et monogatari signifiant respectivement « monstre » et « histoire ». Chaque histoire met donc en scène un nouveau « monstre » que Koyomi Araragi, un jeune héros au passé mystérieux, doit combattre et exorciser. De l’urban fantasy moderne, épurée et cinglante !L’excellence scénaristique et graphique de Bakemonogatari est portée par deux auteurs hors-norme. Au scénario, on trouve NisiOisiN, célèbre auteur des romans Monogatari dont les deux premiers constituent l’arc Bakemonogatari. Quant au dessin, il est signé par l’auteur de Air Gear chez Pika Édition : Oh ! Great qui, de son trait hyper détaillé, donne littéralement vie aux personnages de NisiOsiN. La série Bakemonogatari est prépubliée dans le Weekly Shōnen Magazine de Kôdansha.L’édition limitée du premier volume Bakemonogatari comportera une jaquette réversible, un ex-libris et 20 cartes postales parmi lesquelles trois sont illustrées par Hiro Mashima, Atsushi Ohkubo et Yosûke Kaneda, auteur chez Pika Édition de Romio vs. Juliet. Une preuve de la popularité, au Japon, de la série auprès des plus grands mangakas ! Au format du manga, ces cartes seront rangées dans un étui spécialement conçu pour l’occasion.[à paraître 9/05] Oh ! Great, NisiOisin, trad. Yohan Leclerc (japonais) – Bakemonogatari – Pika – T1 9782811648008 – 7,20 € – Collector 9782811648329 – 10,50 €