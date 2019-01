Bamboo : pour les auteurs et leurs ventes, exemplaire(s)

Calculatrice dans une main, plume dans l'autre

Nouveaux pourcentages, nouvelles perspectives

Diffusion, droits d'auteurs, audiovisuel : Bamboo au pluriel





Olivier Supice, Christophe Arleston



Olivier Supice, Christophe Arleston

Travailler au mieux-être de chacun

À la tête du groupe Bamboo, Olivier Sulpice avait décidé de monter la maison d’édition Drakoo en février 2018 avec Christophe Arleston. Les premiers titres sortiront à l’automne 2019, mais, dans l’intervalle, les deux hommes ont parlé pourcentages. « L’idée, c’est que je ne pouvais pas proposer aux auteurs que l’on signerait pour Drakoo moins de droits que ce que je percevais, moi, comme auteur », explique Christophe Arleston à ActuaLitté.Il rajoute d’ailleurs que les contrats de Bamboo « sont presque parfaits : Sulpice est un mec nickel là-dessus ». Les auteurs démarraient avec 10 % de droit, puis passaient à 12 % dès la barre des 20.000 exemplaires vendus, « avec un effet rétroactif », s’enthousiasme Christophe Arleston. Sauf que la maison ne proposait pas de palier à 14 %.« Notre réflexion avec Christophe visait à trouver la solution pour que les auteurs perçoivent le plus rapidement possible des droits d’auteurs », précise Olivier Sulpice.Le modèle de l’édition repose en effet sur une avance, perçue par l’auteur, qui sera progressivement remboursée par les ventes effectuées. Une fois cette avance comblée, alors intervient le paiement des droits d’auteur.« Quand on touche 8 % de droits, avec un prix à la page de 300 €, il faut vendre 15 à 17.000 exemplaires pour arriver à percevoir des droits (en prenant comme exemple les albums humour Bamboo). Or, Bamboo commence à gagner de l’argent vers 10.000 exemplaires », analyse Olivier Sulpice.La projection devient alors simple : « J’ai entendu pas mal d’auteurs me dire qu’ils vendent entre 8000 et 12.000 exemplaires, mais qu’ils envisagent d’arrêter, parce qu’ils ne remboursent pas leur à-valoir. » Or, pour l’éditeur, « il est toujours déplaisant d’apprendre qu’un auteur envisage d’arrêter pour ces raisons ». La plus simple des actions à mener était donc de pouvoir augmenter le pourcentage de droit d’auteur.« Évidemment et malheureusement avec un titre qui fait 3000 exemplaires, on ne peut pas faire grand-chose : les auteurs, comme la maison, perdent du temps et de l’argent », précise Olivier Sulpice.« Les auteurs de Drakoo, comme ceux de Bamboo – de par l’avenant apporté à leur contrat – se voient donc appliquer un taux de 12 % dès le premier exemplaire », poursuit Christophe Arleston. « Deux paliers interviennent, à 13 % quand on passe 20.000 exemplaires et 14 %, quand on passe les 40.000. »Cette approche permet en effet aux scénaristes et dessinateurs de basculer plus rapidement sur les droits d’auteurs à 12.000 exemplaires au lieu de 16 000. Mais c’est également un levier pour le groupe éditorial : « Bamboo ne peut pas lutter sur les avances trop importantes : quand une grande maison a décidé de poser beaucoup d’argent, on ne peut pas suivre. Et puis, l’avance, c’est la base du pari éditorial. »Travailler sur les pourcentages donnait en revanche une autre dimension. « Les auteurs deviennent plus “difficiles” dans la négociation des avances parce qu’ils ne parviennent pas nécessairement à toucher des droits ensuite », note Olivier Sulpice…Tout cela s’inscrit dans un plus large plan : depuis le 1er janvier 2017, Bamboo possède en effet sa propre structure de diffusion, « qui nous a permis de mieux maîtriser les ventes, et par conséquent, de voir augmenter le nombre d’auteurs qui gagnaient plus ».La maison travaille également les droits étrangers, pour accélérer le remboursement de l’à-valoir, mais également l’audiovisuel, qui n’entre cependant pas dans la même colonne. « À ce jour, nous avons une dizaine d’options pour des adaptations qui sont vendues, et cinq dont nous nous occupons personnellement. C’est notre fonction, et nous avons ouvert trois sociétés pour le prendre en charge. »Pour Christophe Arleston, la révision contractuelle mise en place « fait aussi partie de mes convictions syndicales. J’ai participé à la création du SNAC BD, je fais partie de la Ligue des auteurs professionnels. Je suis assez fier, parce que l’on est parvenu – une fois les calculs d’Olivier effectués – à une adéquation entre mes combats et les besoins de la maison ».Olivier Sulpice reconnaît que son approche « est tout d’abord tournée vers les auteurs. C’est difficile de supporter que les auteurs souffrent de leur situation. Ils sont loin d’être riches, même si, chez Bamboo, près de 20 % d’entre eux arrivent à toucher des droits d’auteur. Il faudrait que l’on parvienne à 30 ou 40 % – ce qui pourrait arriver avec cette révision des contrats ».Les analyses seront effectuées au terme du premier semestre, les auteurs bénéficient de deux redditions de comptes, avec un paiement tous les six mois.« Ce que je n’avais pas prévu », confesse le PDG de Bamboo, « c’est que notre changement attirerait autant l’attention d’auteurs. Les best-sellers ont déjà ce type de conditions, mais nous avons choisi de ne pas faire de favoritisme. L’avance peut toutefois varier, suivant les uns et les autres. En revanche, si cela incite les autres éditeurs à monter les rémunérations versées, c’est positif pour tout le monde. »Surtout que le nombre d’auteurs est plus important, avec un gâteau qui lui ne s’agrandit pas. Et parfois, en acceptant des contrats qui ne devraient pas l’être. « Ce qui a plu à nos auteurs, c’est qu’on va dans un sens presque inverse à celui d’autres maisons, qui resserrent les conditions. On ne se pose pas en chevalier blanc du tout : on travaille avec eux, pour faire au mieux. »