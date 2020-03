Bande dessinée : 1 mois de lecture illimitée de BD numérique chez izneo

Dans cette période de confinement visant à freiner l’épidémie du Covid-19, izneo et tous les éditeurs de BD partenaires, ont souhaité apporter des solutions de lectures accessibles à tous.6000 albums de trente éditeurs sont à lire gratuitement de façon illimitée pendant un mois sur le site izneo.com ou les applications izneo pour iOS, Android ou Nintendo Switch et Android TV. Et parce qu’il n’est pas toujours facile de choisir quoi lire, les Super-Lecteurs d’izneo et les journalistes du site 9eart vont proposer régulièrement des conseils de lecture BD, Manga, Comics et Webtoon sur le site izneo.Le catalogue de l’abonnement izneo, riche de plus de 6000 titres propose aux lecteurs de tous types et de tous âges, de plonger dans le riche univers de la bande dessinée : des BD, des comics, du manga et des webtoon en allant des séries mythiques, telles que Largo Winch, Blake et Mortimer, Thorgal, Lucky Luke ou Tamara, aux succès plus récents : Deadly Class, Radiant, Carthago, Batman… en passant par les albums pour les plus jeunes : Les Nombrils, Les Légendaires, Pico Bogue, Les Sisters... sans oublier les toutes dernières séries de webtoons asiatiques.En plus de cette offre gratuite et sans engagement de nombreuses offres promotionnelles ont été lancées avec la complicité des éditeurs partenaires et continueront d’être mises en place, tout au long des semaines à venir.