Bande dessinée, comics, manga : les librairies Momie et ActuaLitté en parlent

Dans un effort pour rendre sa place au travail de la librairie, le réseau de libraires Momie et le magazine ActuaLitté s’associent.



Mêlant la voix des libraires à celle des chroniqueurs de la rédaction, c’est un éclairage inédit sur les œuvres qui sera apporté, et ce alors que s’approche, pour 2020, l’année de la bande dessinée en France, voulue par le ministre de la Culture.

En toute indépendance éditoriale, les 57 libraires de l’enseigne spécialisée en bande dessinée franco-belge, manga et comics, proposeront leurs coups de cœur, chaque semaine, dans une nouvelle rubrique : Les libraires en parlent. Tous les jeudis, trois œuvres seront ainsi chroniquées, avec la liberté de ton que Momie et ActuaLitté partagent.

Une attente de conseils identifiés



Émanant de professionnels passionnés, ces choix d’ouvrages, argumentés, viendront ponctuer les articles publiés quotidiennement. En associant le savoir-faire de Momie à la force de diffusion de ActuaLitté, c’est un effet « boule de net » que les partenaires souhaitent déclencher.

Une étude de mars 2019, réalisée par le Centre national du livre, fait état d’une forte hausse de la fréquentation des librairies spécialisées, depuis trois ans. De même, l’engouement des lecteurs 15-24 ans pour le manga et les comics confirme l’intérêt et l’importance de ces secteurs.

« Un Français sur deux se plaint de ne pas avoir de librairie près de chez lui. À défaut de pouvoir les contenter en ouvrant des espaces de vente, les libraires proposeront, via ActuaLitté, leurs conseils de lecture. Nous ne doutons pas que le bouche-à-oreille, dont ils sont les premiers émetteurs, s’en trouvera largement amplifié, réaffirmant ainsi leur valeur contre les algorithmes », indique Nicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté.

On peut retrouver le les chroniques réalisées en partenariat avec les Librairies Momie à cette adresse.

Professionnels, grands lecteurs... un projet pour tous



Aujourd’hui, Internet se révèle être un puissant vecteur de prescription et les avis consultés impactent fortement le lecteur. En parallèle, il est difficile de démêler les avis des « vrais lecteurs » de ceux générés par achat de commentaires positifs. En associant la légitimité d’un média indépendant et d’un groupement réseau spécialisé, les internautes bénéficieront d’avis éclairés de professionnels du livre.

Par ailleurs, le maillage territorial des librairies Momie à travers la France — 10 établissements dans 8 villes —, couplé à leur site de vente en ligne et leur blog offrent un service et un accueil précieux.

« Au quotidien, chez Momie, chaque libraire lit et défend des dizaines de titres. Face à la production toujours plus importante, nous privilégions la liberté de choix et de ton, pour conseiller nos clients avec conviction, c’est notre force ! Si nous pouvons partager cette passion à l’échelle d’un magazine comme ActuaLitté, je suis persuadée que les lecteurs, professionnels et grand public, s’y retrouveront », précise Julie Houillon.