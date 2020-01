Barbara Baldi sacrée Grand Prix Artemisia 2020

< >

Autrice de cette bande dessinée de très grande qualité graphique, aux dessins expressifs et sensibles, Barbara Baldi fait la démonstration que le 9e art n’a pas usurpé son nom.Passant d’un trait brut pour exprimer la violence et la tyrannie paternelle à de sublimes mises en couleurs pour les paysages, qu’ils soient naturels ou urbains, la bédéaste italienne donne à voir une palette d’une richesse exceptionnelle, au service d’un récit hautement symbolique : celui de l’émancipation féminine et de sa libération par la réalisation d’une œuvre.Une question et un sujet qui interpellent toutes les femmes et ceux qui les aiment et les accompagnent sur ce difficile chemin de la création. Un roman graphique qui a touché le jury tant par sa qualité graphique que sa justesse narrative.Barabara Baldi – Ada – Ici même – 9782369120513 – 24,50 €