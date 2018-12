Bartek, animateur du festival Strasbulles, victime de l'attentat de Strasbourg

« Bartek » est devenu la cinquième victime de l'attentat commis le 11 décembre dernier dans le centre-ville de Strasbourg : l'homme de 36 ans a succombé à ses blessures, a appris l'AFP. Originaire de Katowice en Pologne, Bartek était installé depuis 20 ans à Strasbourg et cumulait les activités au sein d'associations diverses, centrées autour de la culture.Il était notamment responsable d'animations au sein du Festival Européen de la Bande Dessinée de Strasbourg, Strasbulles. « J’aimerais que ce message devienne un cri pour que tous comprennent quel homme exceptionnel tu as été », écrit Lionel Wurms, président du festival, sur Facebook.« Il y a des gens qui ont de l’or dans les mains, toi tu avais de l’or dans le cœur. Tu étais un modèle de bonté et d’ouverture vers autrui. Un modèle unique. Tu t’intéressais à chacun, et tendais systématiquement la main », indique encore le président de ce festival de bande dessinée organisé chaque année au mois de juin depuis 2008.« Bartek » avait pour projet de « créer une auberge multi-ethnique, multiculturelle et multilinguistique à Strasbourg, afin de réunir tous et toutes de tous âges, venus de tous les horizons dans un même lieu d’accueil », rappelle le président du festival, qui assure qu'il était « l’exact opposé de celui qui t’a envoyé cette fichue balle ».