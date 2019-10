Batman, c'est un peu le Père Noël de Gotham City...

< >

Évidemment, évoquer l’univers DC Comics, quand on est Warner, la société-mère, ce sont avant tout les différents films et séries qui puisent leurs inspirations dans le monde de la BD. Depuis Gotham en passant par Supergirl, sans oublier Man of Steel, Batman V Superman, ou encore, Wonder Woman, Justice League et Aquaman, les héros de l’écurie DC Comics seront à redécouvrir dans de multiples coffrets DVD ou Blu-ray.Et puis, mon chouchou perso, Arrow, dont la série a parfois eu des bas, mais dont le personnage reste un incontournable dans l’histoire du comics.Pour le 80e anniversaire, d’ailleurs, un coffret steelbook réunissant les quatre premiers films de Batman, en 4K, sera proposé (à partir de 119,99 €). Toutes les aventures réalisées par Tim Burton et Joël Schumacher, entre 1989 et 1997… le grand luxe. Avec en parallèle, la série animée, également en coffret deluxe.Pour les joueurs, là encore, il y aura de quoi faire : la série Batman : Arkham sortira en format trilogie pour Xbox et PS4 - trois jeux pour le prix d’un. Et le monde des petites briques ne sera pas de reste : Lego amorce de nouveaux sets, avec notamment une Batmobile plus vraie que nature.Quelques figurines, évidemment, chez Funko, pour s’entourer du meilleur des meilleurs, l’inspecteur Gordon, ou encore des tirelires et porte-clés, avec le Joker et Batman en gardiens du temps… !Et puis, petite cerise sur le gâteau : Urban comics, l’éditeur français, proposera de nouveaux titres, dont le Batman 80 ans : un ouvrage collectif de 536 pages qui revient sur le parcours de Batman, depuis ses premiers pas chez Detective Comics. Un autre ouvrage, réunissant des posters de 1939 à 2019, proposera de redécouvrir les couvertures les plus emblématiques des aventures du Dark Knight.Et parce qu’on ne pourrait pas se quitter dans le verre de l’amitié, voici les quatre shots, brandés Superman, Batman, Green Lantern et Flash. Si l’abus d’alcool, vous savez que c’est mauvais, l’abus de superhéros n’a jamais vraiment nui à la santé…Elle est pas belle, la saison des flocons ?