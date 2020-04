Batman, en représentation unique sur Instagram

Réalisé par Alan Burnett et Paul Dini, dessiné par Ty Templeton et mis en couleur par les bons soins de Monica Kubina, ce nouvel épisode fera donc l’objet d’une animation sur les réseaux, ce 9 avril : rendez-vous à prendre à 18 h (attention, 6 heures de décalage horaire avec la France…), pour suivre chaque chapitre.Le trait est à l’image du dessin animé , et les fans sont invités à télécharger les exemplaires, qui sortent en numérique, avant chaque lecture. La diffusion a commencé ce 1er avril avec le premier chapitre, et le deuxième devrait arriver le 15. La version imprimée, malgré la fermeture du distributeur Diamond Comic Distributors, sera évidemment retardée.Encore un peu de patience pour cette première journée, ce sera ici , vers minuit (Paris), pour entendre la grande première. Nous mettrons par la suite cet article à jour, une fois la diffusion achevée.