Batman, entre Gilets jaunes et marche pour le climat

Ce sera désormais possible, puisque DC Comics, l’éditeur américain, a autorisé la commercialisation en version numérique des titres de Batman : plus de 50 albums sont maintenant intégrés dans le catalogue de izneo. Depuis le 21 septembre, les comics sont donc sur les écrans de son choix.On retrouvera ainsi le Dark Night Return de Frank Miller, ou encore Killing Joke, signé par Alain Moore et Brian Bolland et même l'improbable La Cour des Hiboux de Scott Snyder & Greg Capullo : une vraie première, puisque l’éditeur n’avait jamais signé la diffusion numérique en français.Tous ces albums pourront être achetés à l’acte sur la plateforme izneo, et une partie d’entre eux sera disponible pendant un temps limité dans les offres d’abonnement. Le catalogue sera enrichi tous les mois en nouveautés numériques DC Comics pour le plus grand plaisir des fans, mais aussi des novices qui pourront lire les aventures de leurs super-héros préférés en comics.