Batman et les autres en campagne : “Sois un héros, lis un bouquin”

L’opération « Be a Hero, Read a Book » sera lancée du 25 au 28 janvier, suite à une conférence de presse donnée à Seattle par l’American Library Association. DC Comics va fournir des œuvres, des extraits et du matériel promotionnel pour que l’on batte la campagne. Et fasse savoir partout sur le territoire le bonheur qu’il peut y avoir à lire...Les contenus promus pour l’occasion sont issus de DC Ink et DC Zoom, avec en avant-première, le dessin de Frances Manapul : Batman, visage découvert, qui au coin du feu bouquine un DC Zoom, roman graphique Young Adult intitulé Super Sons : The PolarShield Project.Or, le titre sortira de la plume de Ridley Pearson et Ile Gonzalez ce 2 avril.La campagne doit également préfigurer un mois du roman graphique qui se tiendra en juillet prochain.Il ne s'agit pas de la première campagne du genre à prendre des super-héros comme modèles : le grand concurrent Marvel avait déjà donné de son catalogue il y a quelques année, pour l'ALA, déjà.