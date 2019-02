Batman et les Tortues Ninja réunis dans un film d'animation

< >

Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles par Freddie E. Williams II

Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, dont la sortie est prévue en Blu-ray et versions numériques ce printemps, s'inspirera donc des bandes dessinées de la série Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles, signées par James Tynion IV et Freddie Williams II fin 2015. Ce « crossover » entre les personnages de DC Comics et ceux de IDW les avaient opposés à des ninjas venus d'une autre dimension...Pour la première fois dans une production autour du Chevalier noir, Batman et le Joker seront doublés par un même acteur, Troy Baker, tandis que Darren Criss sera Raphaël ; Kyle Mooney, Michelangelo; Baron Vaughn, Donatello et Eric Bauza, Leonardo.Attention, potentiels spoilers : on annonce en effet, toujours au casting, Rachel Bloom pour doubler Batgirl, Tom Kenny prêtera sa voix au Penguin, John DiMaggio à Mr. Freeze, Tara Strong à Harley Quinn et Poison Ivy, tandis que Carlos Alazraqui sera Bane, et Cas Anvar, le redoutable Ra’s al Ghul. Autrement dit, c'est une belle galerie de méchants classiques que Batman et les Tortues devront affronter.Les équipes de Warner Bros. Animation et Warner Home Entertainment ont travaillé avec DC Entertainment, bien sûr, mais aussi avec Nickelodeon. La présence des Tortues Ninja en fera retomber plus d'un en enfance, à n'en pas douter...Le film est une surprise, que DC n'avait pas annoncé au moment de révéler son planning des prochaines productions animées : on comptait alors sur Reign of the Supermen , adapté d'une série de comics publiée en 1993 et qui fait suite à la mort de Superman, bientôt disponible, puis sur Justice League vs. The Fatal Five.Une adaptation de Batman : Silence, de Jeph Loeb et Jim Lee, était également au programme, ainsi qu'un long-métrage animé intitulé Wonder Woman : Bloodlines, le premier film solo de Wonder Woman depuis 2009.Le film Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles devrait être disponible dans quelques semaines.via SyFy