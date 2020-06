Batman et Superman débarquent sur Spotify

Guerre des ondes

Alors qu’hier Zack Snyder dévoilait un premier trailer de son adaptation de Justice League, une autre nouvelle devrait ravir les fans de super héros. Spotify, Warner Bros et DC Comics s’associent pour proposer des podcasts narratifs mettant en scène les super héros de la franchise historique. Cette série audio basée sur des scripts originaux compte explorer des pans de l’univers encore peu exploités par les adaptations cinématographiques.Le partenariat est présenté comme le premier à impliquer l’entièreté de l’univers DC. Si les informations restent partielles, le communiqué affirme que tous les super héros et super vilains iconiques de la franchise seront de la partie. Vous pourrez donc écouter prochainement les rires du Joker ou de Harley Quinn, ou encore les voix (trop ?) graves de Batman et de Bane.Pour le moment Spotify n’a pas indiqué la date de sortie du premier podcast. La société compte mettre sa force de frappe au service du marketing et de la diffusion de chaque épisode. Selon Engadget , le géant du streaming s’associera avec Blue Ribbon, une filiale de la Banque mondiale, pour la production.Ce projet est également un moyen pour DC Comics de rattraper son retard sur son premier concurrent, Marvel, qui se lançait déjà dans l’aventure du podcast en octobre dernier. SiriusXM et Pandora avaient en effet signé il y a quelques mois un accord avec Marvel pour produire une série audio mettant en scène Wolverine, Black Widow ou encore Star-Lord.Ce partenariat est la dernière initiative de Spotify dans le domaine du podcasting. Plus tôt cette année, la société a acquis The Ringer pour développer sa gamme de contenus sportifs et de divertissement. Plus récemment, Spotify a annoncé qu’il commencerait à diffuser Joe Rogan Experience, série audio avec le célèbre acteur américain, à partir du 1er septembre. Le groupe suédois, qui semble avoir pour mantra la diversification, vient également de signer un contrat avec Kim Kardashian pour un podcast sur les affaires criminelles.Crédit photo : DC Comics /Spotify