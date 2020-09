Batman Unburied, le premier podcast DC Comics exclusif à Spotify

David S. Goyer, producteur, réalisateur et scénariste, sera chargé d'écrire ce podcast, une série audio qui doit explorer les facettes les plus sombres de la psyché de Bruce Wayne, sous le costume du Chevalier noir. Goyer a signé le scénario de plusieurs films consacrés à Batman, notamment la trilogie de Christopher Nolan, ou encore Man of Steel et Batman v Superman : L'Aube de la justice de Zack Snyder. Il travaille actuellement sur l'adaptation de Sandman, de Neil Gaiman, pour la télévision.Une valeur sûre, donc, pour ce qui inaugurera une série de contenus exclusifs à Spotify, produits avec DC Comics et Warner Bros. Les trois sociétés ont signé un partenariat en juin 2020 « pour proposer des podcasts narratifs mettant en scène les super héros de la franchise historique ».« Nous utiliserons les particularités de l'audio pour plonger un peu plus profondément dans le monde cauchemardesque du monde de la pègre que côtoie le Chevalier noir », a indiqué Goyer dans un communiqué. La société de production de l'auteur, Phantom Four, participe à la production de l'ensemble.Batman Unburied devrait être diffusé à partir du début d'année 2021, et accessible aux quelque 300 millions d'utilisateurs revendiqués par Spotify.DC Comics rattrape ainsi son retard sur son premier concurrent, Marvel, qui s'est lancé dans l’aventure du podcast en octobre dernier. SiriusXM et Pandora avaient en effet signé il y a quelques mois un accord avec Marvel pour produire une série audio mettant en scène Wolverine, Black Widow ou encore Star-Lord.