BD 2020 : pendant le confinement, “Toute la France dessine !”

Dessin d’observation ©Lewis Trondheim

Le confinement sera peut-être l'occasion, pour de nombreux Français et Françaises, de se mettre à la bande dessinée : en collaboration avec le ministère de la Culture, la Cité de la bande dessinée va utiliser ses réseaux pour mettre en avant de créations réalisées dans le cadre de l'opération « Toute la France dessine ! »Le principe est limpide : « Des auteurs composeront deux cases sur quatre, et les internautes poursuivront en dessinant les cases vierges. Une bonne manière de découvrir l’art de la bande dessinée, de manière ludique, accompagné par les autrices et auteurs que l’on aime. »Les deux premières autrices invitées de Toute la France dessine ! sont Florence Cestac, marraine de l’Année de la bande dessinée, et Giorgia Marras, ancienne résidente à la Maison de Auteurs et autrice de Sissi, aux éditions Steinkis (2019), indique la Cité de la BD.La publication des histoires complétées se fera directement sur les réseaux sociaux, par les participants, sur leurs profils personnels Facebook, Instagram ou Twitter. La Cité de la BD, de son côté, sélectionnera les meilleures créations pour les mettre en avant.La France n'a pas attendu l'opération pour se mettre à dessiner : depuis le début du confinement, de nombreux auteurs ont proposé des défis aux internautes, dont Pénélope Bagieu Riad Sattouf ou encore Lewis Trondheim...