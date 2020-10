BD : l'application Bubble rachète les sites 9emeArt et Comicsblog

Fin août, des messages publiés sur les sites 9emeArt et Comicsblog annonçaient la fin d'une ère : Lisef, rédactrice en chef de 9emeArt, évoquait un licenciement économique, tandis que Arno Kikoo et Corentin, rédacteurs sur Comicsblog, mettaient en cause un modèle économique fragile et les conséquences du coronavirus.Les deux sites appartenaient au groupe ARTS, dont les actionnaires, parmi lesquels le groupe Bragelonne, ont accepté de les céder à l'application Bubble. Le montant de cette cession n'a pas été communiqué.« Bubble s'engage dès le 12 octobre 2020 à continuer de faire vivre ces contenus à travers sa plateforme. Le contenu du site 9emeArt sera migré sur la plateforme Bubble courant novembre 2020. Le site Comicsblog sera, quant à lui, migré vers la plateforme Bubble au printemps 2021 », indique la société Bubble dans un communiqué.Contactée, la société Bubble nous précise que Lise Famelart, aka Lisef, continuera à travailler, en tant que pigiste, pour Buble. Arnaud Tomasini, aka Arno Kikoo, de son côté, a rejoint la plateforme Bubble en tant que prestataire. « Pour Comicsblog, la transition va se faire un peu plus en douceur, et Comicsblog continue jusqu'au printemps 2021, puis nous allons voir comment nous fusionnons les deux plateformes », nous précise Sonia Callier Taylor, directrice marketing et communication de Bubble.Bubble disposait déjà d'un volet rédactionnel, réunissant 6 à 7 pigistes, dirigés par Thomas Mourier, rédacteur en chef. « L'idée est ainsi d'étoffer cette équipe, en ajoutant aussi des contenus », précise Sonia Callier Taylor. Application de gestion de collections et de recommandation, Bubble mise aussi sur un contenu rédactionnel de qualité, « qui nourrit toute notre communauté ».« Nos utilisateurs sont sur Bubble pour avoir toujours de nouvelles idées de lecture, ce qui implique un besoin de chroniques et d'actualités. Comme pour les outils éditoriaux et les algorithmes de Bubble, le but est d'aider à choisir la prochaine lecture, pour qu'elle soit de qualité. Car chaque lecture compte », souligne la directrice marketing et communication.SyFantasy, autre site du groupe Arts, n'est pas repris par Bubble, car « son contenu n'est pas pertinent pour nos utilisateurs ».