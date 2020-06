BD numérique : izneo dresse le bilan du confinement

L’application et le site izneo auront enregistré 890.000 visiteurs uniques, avec 1,334 million de lectures d’albums. Auront été consultés 714.000 extraits d’œuvres, pour un total de 5,8 millions de pages vues.« izneo aura reversé en avril 2020, 100 % de redditions en plus qu’au mois de février 2020. Le CA éditeur a doublé par rapport à la période d’avant confinement », indique la société.Et au sortir de cette période d’assignation à résidence, voici que l’application se décline, avec une version pour iOS désormais disponible. Elle offre les mêmes perspectives de lecture en streaming — le téléchargement devient optionnel.La page bibliothèque a été refondue avec un rangement par série, de même que le design global de l’application.Les meilleures lectures sont :Amazonie T5Love ContestLes Sisters T1Conquêtes T5Largo Winch T22Et les séries les plus plébiscitées :One PieceTeach Me LoveMoréaBlack Prince & White PrinceNaruto