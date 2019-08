BD numérique : les Avengers et Spider-Man s'invitent chez izneo

Les bandes dessinées de la Maison des Idées se retrouveront désormais dans l’offre izneo et les différentes offres d’abonnement numérique. Marvel, publié en France par Panini, envoie ses super héros en mission, avec au menu Black Panther, The Amazing Spider-Man, Deadpool, Captain Marvel ou encore Les Avengers.







Avec un catalogue de 4600 albums disponibles à travers trois offres entre 6,99 € et 12,99 €, izneo renforce la diversité des titres proposés. Désormais, ce sont 150 comics Panini qui s’ajoutent à l’offre d’abonnement, pour une plus grande couverture.

L'ultime projet de Stan Lee :

un podcast inédit



On compte également 700 chapitres webtoon — un genre venu de Corée du Sud — avec une production importée que complètent les titres de Webtoon Factory. On retrouvera ainsi Cocoon of the Heart, un boy’s love sulfureux, Horizon, la quête de deux enfants dans un monde en proie au chaos, Azalaïs, un road-trip médiéval, et Sex Runner, une série SF à l’humour trash.